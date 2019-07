UPS lucra 1,685 mil milhões de dólares no segundo trimestre

A United Parcel Service, maior empresa de entrega de encomendas do mundo, anunciou hoje um lucro ajustado por ação no segundo trimestre de 1,96 dólares. O lucro do segundo trimestre somou 1,685 mil milhões de dólares. Mas o valor em base ajustada (excluem os custos da estratégia de transformação) foi de 1,702 mil milhões.

A receita consolidada aumentou 3,4%, para 18 mil milhões de dólares, impulsionada pelos ganhos no volume médio diário nos EUA e pela receita de qualidade superior e neutra em moeda no segmento internacional.

O lucro operacional total cresceu quase 21% e 6,3% em base ajustada, com crescimento em todos os segmentos.

A margem operacional total cresceu 170 pontos base e a margem operacional ajustada expandiu-se 30 pontos base.

As despesas de capital para o ano são de aproximadamente 2,9 mil milhões de dólares para suportar as melhorias na rede de distribuição.

No acumulado do ano, os dividendos por ação aumentaram 5,5% e a companhia recomprou 4,8 milhões de ações por aproximadamente 500 milhões de dólares.

A United Parcel Service anunciou ainda nesta terça-feira o lançamento de uma unidade de despacho de pacotes por drones e informou que já pediu à agência de aviação dos Estados Unidos (FAA) certificações para a expansão do negócio.

A UPS acaba de solicitar à Federal Aviation Administration (FAA) dos Estados Unidos a certificação Part 135, para poder operar voos comerciais de drones dentro da rede UPS®, através de uma empresa subsidiária denominada UPS Flight Forward Inc.

A nova empresa, denominada UPS Flight Forward Inc., vai dedicar-se ao desenvolvimento e operação de sistemas aéreos não tripulados para a entrega comercial de produtos. A UPS Flight Forward está preparada para ser uma das primeiras operações de drones com certificação completa nos EUA, revela o comunicado.

“A subsidiária recém-criada poderá receber a certificação Part 135 este ano, permitindo que a UPS venha a deter uma das primeiras operações de drones geradoras de receitas e com certificação completa nos Estados Unidos. Assim que for emitida a aprovação, a UPS Flight Forward estará posicionada para ser uma das primeiras empresas totalmente certificada para efetuar voos de rotina com drones nos EUA”, diz a nota que acrescenta que “esta certificação estabelece as bases para os voos com drones para além da linha de visão do operador e para voos diurnos e noturnos – que são alvo de fortes restrições nos Estados Unidos e aprovados apenas excecionalmente”.

Ao contrário das certificações mais limitadas da FAA para voos de drones de outras empresas, a UPS Flight Forward pretende operar com a certificação completa Part 135 da FAA, que atribui a uma empresa a designação legal de Transportadora e Operadora Aérea certificada.

Atualmente, a UPS está a realizar entregas de assistência médica com recurso a drones, numa situação específica e sob a certificação Part 107 da FAA. Em março, a UPS efetuou o primeiro uso de um drone aprovado pela FAA para voos comerciais de rotina visando a entrega contratual de produtos nos Estados Unidos, no principal hospital e campus da WakeMed em Raleigh, Carolina do Norte. Através deste programa, a empresa fornece amostras médicas por meio de drones não tripulados, complementando assim o serviço de entregas em terra. A UPS pretende expandir a entrega por drones a outros hospitais ou campus.

Atualmente a UPS tem uma parceria com a Matternet envolvendo 5 a 10 voos de diários de drones que transportam amostras de tecidos humanos para a WakeMed Health & Hospitals, na Carolina do Norte. Os drones transportam sangue e amostras de tecido de vários pontos ao redor do principal campus da WakeMed.