Whatsapp, Facebook e Instagram estão com o serviço em baixo

Os utilizadores do serviço de mensagens Whatsapp estão a reportar que o serviço está em baixo esta segunda-feira, 4 de outubro.

Segundo o site Downdetector, 1.615 utilizadores reportaram problemas com o Whatsapp a partir das 16 horas.

No caso do Facebook, mais de 1.900 utilizadores reportaram quebra no serviço; enquanto que na rede Instagram mais de 2.000 utilizadores sinalizaram que o serviço está em baixo.

No Twitter, a palavra Whatsapp está no topo das trends a nível mundial com 593 mil tweets, estando no topo das trends em Portugal.