V Fórum Abrigo começa amanhã no Montijo

Arranca amanhã, dia 9 de maio, a V conferência ‘Fórum Abrigo’, instituição da Associação Portuguesa de Apoio à Criança que pretende colocar na ordem do dia as diversas problemáticas das crianças e jovens em risco.

A conferência terá lugar a partir das 9h30, no Cinema Teatro Joaquim de Almeida, no Montijo.

O lema desta edição é “Que crianças queremos, que adultos teremos? Novas realidades, novos desafios, novas respostas?”.

“Os Fórum Abrigo têm vindo a afirmar-se como espaços de reflexão e discussão entre um conjunto muito alargado de técnicos e instituições”, destaca um comunicado da organização.

De acordo com esse documento, “os painéis de discussão são compostos por especialistas do mais alto nível e os temas capazes de granjear o interesse de todos quantos tenham interesse nestas problemáticas”, “tanto os que trabalham neste contexto, como quaisquer profissionais das áreas da educação, saúde, justiça ou, simplesmente, para cidadãos interessados”.

O primeiro painel conta com dois dos mais reconhecidos autores na área da criança a nível ibérico: o português professor Daniel Sampaio e o espanhol Javier Urra, ambos autores de vários ‘best-sellers’ nestas áreas.

Javier Urra foi mesmo considerado durante vários anos “El primer defensor del menor” em Espanha.

Estes especialistas vão abordar os desafios que se colocam às crianças e aos jovens de hoje, bem como às suas famílias e aos técnicos que com eles têm de lidar, analisando “as problemáticas criadas pelas novas tecnologias e pelas novas dinâmicas sociais que surgem como novos territórios e novas questões para as quais têm de se encontrar respostas”.

O segundo painel do V Fórum Abrigo vai discutir e contrapor a resposta social de “acolhimento familiar”, relativamente ao acolhimento institucional e fazer o ponto de situação do desenvolvimento desta resposta em Portugal, comparativamente com o que acontece noutros países.

Destaque ainda para a apresentação de um estudo encomendado pela Abrigo ao ISCSP UL, que visa caracterizar as crianças e jovens em risco nos concelhos de Montijo e Alcochete, áreas em que a Abrigo desenvolve a resposta social CAFAP (Centro de Apoio Familiar e Aconselhamento Parental), assim como a apresentação do tema ofical da Abrigo, composto por Rodrigo Leão, que será divulgado pela primeira vez ao público no V Fórum Abrigo.

Para o V Fórum Abrigo, entre outros responsáveis e especialistas, estão já confirmadas as presenças de Lucília Gago, Procuradora-Geral da República, Nuno Canta, presidente da Câmara Municipal do Montijo; Manuel Meirinho, presidente do ISCSP – Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas; e de Jacinto Guilherme Pereira, presidente da direção da Abrigo.