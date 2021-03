Vacina da Johnson & Johnson deve chegar aos norte-americanos no máximo em 48 horas

Os cidadãos dos Estados Unidos devem receber a vacina da Johnson & Johnson (J&J) contra a Covid-19 nas próximas 24 a 48 horas, revelou o CEO da empresa esta segunda-feira à “NBC News”. A vacina desenvolvida pela farmacêutica será a terceira disponível no território norte-americano para imunizar a população.

A Johnson & Johnson comprometeu-se em entregar quatro milhões de doses esta semana e 100 milhões de doses até junho, admitiu o CEO Alex Gorsky. “Enquanto falamos, as vacinas estão a ser carregadas em camiões”, disse o CEO da J&J.

“Dentro das próximas 24 a 48 horas, os americanos devem começar a receber as suas vacinas”, sublinhou Alex Gorsky.

Além destes valores, a farmacêutica que apresentou uma vacina com 66% de eficácia com uma única injeção comprometeu-se ainda a enviar um total de mil milhões de doses da vacina até ao fim do ano. A Food and Drug Administration (FDA) aprovou esta vacina para uso de emergência na semana passada, indicando que esta é a mais fácil de armazenar, uma vez que pode ser guardada num frigorífico, em vez de em congeladores específicos a baixas temperaturas.

Atualmente, os Estados Unidos dispõem das vacinas da BioNTech/Pfizer e da Moderna, que são compostas por duas doses que devem ser utilizadas entre três ou quarto semanas de intervalos. Só ao fim da segunda dose é que a eficácia superior a 90% é alcançada.