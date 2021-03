Vacinas e mercado

A pandemia tem sido um admirável e eficaz “revelador”. Para lá dos inspirados discursos sobre as «produções estratégicas nacionais» de Macron e Costa, entre muitos outros, da recuperação (melhor dizendo, ressuscitação) do verbo “planear” em todos os tempos, modos e conjugações verbais, de insuspeitas declarações sobre a “reforma do capitalismo”, a pandemia precipitou todo um debate sobre o papel da empresa privada versus Estado na produção e distribuição das vacinas.

Depois de um momento inicial – com o aparecimento da vacina da Pfizer –, em que as vacinas foram proclamadas como a suprema demonstração da eficácia e superioridade da “iniciativa privada”, do “mercado” e dos mecanismos capitalistas (1), as coisas embrulharam-se e as dúvidas, mesmo em quem não as tinha, são muitas.

Os mercados não parecem ser aquelas “instituições de coordenação social descentralizadas” (2) justas e eficazes, e o “ensaio contra o «grande capital»”, em que “as maiores empresas são perseguidas e desencorajadas da sua função social” (2), ganhou um notável fôlego na contemplação das manobras e negociatas das multinacionais farmacêuticas de casa e pucarinho com os seus conselhos de administração da UE e dos EUA.

O “livre mercado” é totalmente subvertido, desvirtuado e “a sua função social” reduzida ao balanço dos euros e dólares. Aos olhos de todos estão as dádivas dos custos públicos da investigação fundamental; os adiantamentos de dezenas de milhares de milhões de cifrões por encomendas garantidas; as cláusulas de seguros públicos sobre possíveis pedidos futuros de indemnizações dos vacinados; as garantias absolutas da propriedade inviolavelmente privada das patentes, mesmo que construídas à custa dos dinheiros públicos (só a UE terá investido 21,7 MM€ no desenvolvimento das vacinas); o segredo do negócio no preto e branco dos contratos e a monopolização dos mercados pelas “nossas empresas”, com a ocultação mediática e exclusão política das vacinas russas, chinesas e cubanas (para os media portugueses estas ainda não existem!)

É por isso que Durão Barroso à frente da Covax, ainda não nos conseguiu explicar quando e como vão as vacinas chegar aos pobres deste mundo. Mas estarão a chegar com abundância aos paraísos fiscais… Segundo o Director-Geral da OMS “mais de 94% dos países que já estão a vacinar a sua população são ricos, e 75% das doses foram distribuídas a apenas dez países.” (Público, 09FEV21). Parece que faltam 1,6 MM€ (como?) segundo a GAVI/Covax…

É por isso que se arrepelam os cabelos porque “o acesso à vacina está a acentuar a diferença entre o Norte e Sul, entre ricos e pobres (…)” (3). Parece que afinal o mercado, o capital privado e as suas instituições não estão preocupados com os temas “morais e éticos” (3). Os mercados são lixados…!

É por isso que outros e outras acham que não está certo o negócio da UE com as multinacionais. E depois dos elogios iniciais ao negócio, feito em nome do “ideal europeu” e à Srª Presidente Von der Leyen, dizem agora cobras e lagartos (4)…

O autor escreve de acordo com a antiga ortografia.

