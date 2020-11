Vai contratar em teletrabalho? Cinco passos para um processo de recrutamento mais simples

Quer devido à situação epidemiológica que por opção dos gestores, o regime de home office chegou para ficar. No entanto, é um modelo de trabalho que tem influência na capacidade de atrair e reter talentos por parte das empresas. A pensar nessas contrariedades, a consultora BJSS divulgou cinco dicas para as organizações otimizarem o seu processo de recrutamento de forma 100% digital.

A empresa britânica – que pretende contratar 150 pessoas nos próximos 18 meses para Lisboa, a maioria para trabalho remoto – lembra que, de acordo com um inquérito realizado este verão pela Confederação Empresarial de Portugal (CIP), quase metade (48%) das empresas pretendem continuar a operar de forma remota.

“Com esta nova perspetiva, existe a necessidade de repensar os organogramas, de forma a que a comunicação interna esteja sempre presente e transmita os valores e cultura da empresa, tanto para os atuais colaboradores, como para os novos”, referem os especialistas da consultora. Assim, os conselhos da BJSS são os seguintes:

Descrever a oferta

Basta uma breve pesquisa de emprego para compreender que as descrições das ofertas são muito semelhantes. Este aspeto levanta duas importantes questões: do lado da empresa, significa que o departamento de Recursos Humanos poderá estar a deixar de parte talento; para os candidatos, os mesmos irão assumir que a posição não é para eles. Descurar uma descrição pode estar a comprometer o acesso ao talento certo. Os departamentos de RH e os recrutadores precisam de avaliar a melhor forma de interpelar os candidatos. No lugar de se focarem em employer branding ou ferramentas tecnológicas como formas de acelerar o processo, este tempo seria melhor aplicado a testar e aplicar melhorias na abordagem. O primeiro passo é assegurar de que a nomenclatura e descrição estão corretas e específicas – e não taxativas.