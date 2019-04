Vai de Erasmus? Siga estas dicas e aproveite a experiência

Todos os anos, centenas de estudantes portugueses têm a oportunidade única de sair dos seus países e ir estudar para outro país da União Europeia, através do programa Erasmus. Esta é a altura para ter novas aventuras, alargar horizontes e criar oportunidades futuras. Se é um dos muitos estudantes portugueses que, em Setembro, vai começar uma nova aventura pela Europa, a momondo, motor de busca de viagens, hotéis e carros de aluguer, diz-lhe qual a altura mais indicada para comprar o voo de ida e ainda mais algumas dicas para que aproveite ao máximo a experiência social e cultural além-fronteiras.

A partir de amanhã (25 de abril) e até 28 de abril, Albufeira (Algarve) volta a receber o Encontro Nacional de Erasmus, o maior evento organizado pela Federação Erasmus Student Network Portugal, que reúne estudantes dos mais variados países europeus, com o objetivo de partilharem a história de vida. “O Erasmus é uma experiência única longe de casa, num país desconhecido, que leva à descoberta de novos mundos, novas maneiras de viver e de estar na vida. Acreditamos que há tempo para tudo, incluindo viajar e conhecer novos destinos, e queremos ajudar os estudantes a organizar as suas jornadas pela Europa, dando-lhes conteúdo e ferramentas para que o façam de uma forma acessível e simples”, refere Margarida Gameiro, porta-voz da momondo para Portugal.

Marcar voos com antecedência

Os dados da Federação de Estudo de Impacto Erasmus, criada pela Comissão Europeia, mostram que os destinos mais escolhidos pelos estudantes portugueses são Espanha (Barcelona e Zaragoza), Polónia (Cracóvia), Itália (Trieste, Roma e Milão), República Checa (Praga, Brno e Olomouc), Alemanha (Berlim e Munique), França (Paris e Lyon), Reino Unido (Londres, Manchester e Edimburgo).

De acordo com o Estudo Anual de Voos da momondo, o ideal é reservar os voos com uma média de 2 meses de antecedência, seja para destinos europeus ou para o resto do mundo. Se os estudantes escolheram Barcelona para estudar, os voos de Lisboa para esta cidade espanhola são cerca de 13% mais caros de manhã do que ao meio-dia. No caso dos voos de Lisboa para Praga são cerca de 11% mais caros ao meio-dia do que de manhã.

Ao contrário do que muitos pensam, marcar para ir no próprio dia é a opção mais cara e deve ser evitada ao máximo. As boas notícias são que, em média, o dia mais barato para voar para destinos europeus é sexta-feira, e a hora mais barata é à noite – perfeito para uma escapadinha de fim-de-semana, para relaxar das aulas.

O que levar na mala

Um semestre (ou até mais) fora de casa não é a mesma coisa que ir de férias. Como tal, quando for fazer as malas, é importante pesquisar qual a estação do ano que se vai apanhar durante esse período – se é Verão ou Inverno – para escolher o vestuário mais indicado. E claro, há pequenos bens que se podem comprar no destino.

O melhor será levar as coisas mais pesadas e menos frágeis na mala de porão – como roupa, itens de higiene, alguns livros – e uma bagagem de mão para as coisas leves, para que depois possa aproveitar para viajar aos fim-de-semana.