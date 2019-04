Vai demorar três anos e custar 525 milhões de euros. Veja como vai ficar o Santiago Bernabéu

No próximo mês de maio maio terão início as obras para a reconstrução do estádio do Real Madrid, o Santiago Bernabéu. Esta remodelação deverá estar concluída em 2022 e com um orçamento de 525 milhões de euros. O anúncio foi feito esta segunda-feira por Florentino Pérez, presidente do Real Madrid, juntamente com Manuela Carmena, presidente da capital espanhola, revela o jornal “Expansiòn”.

A procura pelo financiamento desta verba estará já a ser negociada pelo Real Madrid nos mercados financeiros, quer nos EUA, como com entidades espanholas, sendo que o programa de financiamento será assinado na próxima semana.

Ainda este mês será conhecido quem ficará encarregado do projeto, considerado como uma das maiores obras do ano em Espanha ao nível de orçamento. Este projeto passa, entre outras obras, pela construção de um teto amovível com 15 metros de altura.

Esta remodelação irá melhorar a acessibilidade e a segurança dos adeptos do Real Madrid, integrando os mais recentes avanços tecnológicos, quer nos museus, como nos marcadores digitais e vídeos. Inovações que, juntas, vão gerar 150 milhões de euros por ano, segundo Florentino Pérez.