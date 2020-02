No ano de 2019, o valor sob gestão dos fundos de pensões em Portugal ultrapassou os 21,8 mil milhões de euros, o que traduz um crescimento de 12,1% face ao final de 2018, avança a ASF – Autoridade de Supervisão de Seguros e Fundos de Pensões.

O valor sob gestão verificado em 2019 ultrapassa a fasquia dos 20 mil milhões de euros, situação que se equipara à registada no final do ano de 2009, período em que o valor sob gestão atingiu os 21,9 mil milhões de euros.

No decorrer de 2019 extinguiram-se quatro fundos de pensões (três fechados e um PPR) e, no mesmo período, assistiu-se à constituição de três fundos de pensões abertos e de quatro fundos de pensões PPR, refere o supervisor dos seguros. Destes movimentos resultou um aumento de três fundos de pensões sob gestão face ao ano 2018. No final de 2019 existiam 232 fundos de pensões.

No ranking das entidades gestoras de fundos de pensões mantiveram-se as posições relativas das primeiras cinco entidades, as quais concentram cerca de 80% do volume total de montantes geridos, refere o comunicado.

No ranking dos fundos de pensões, os 25 maiores fundos representam cerca de 85% do total dos montantes geridos, continuando a destacar-se os fundos de pensões do setor bancário.