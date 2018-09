Vamos acabar com isto ou como é difícil ser de esquerda

Se lermos os jornais e os blogues, se ouvirmos os telejornais ou até mesmo o inacreditável “news feed” do Facebook, uma verdade sobre Portugal sobressai: o turismo e a retoma do setor imobiliário são o sangue novo que corre nas veias do país e o que nos permite andar um passo à frente dos nossos credores. O turismo trouxe-nos 15 mil milhões de euros em 2017, 18% do total das nossas exportações. No mesmo ano, foram transacionados cerca de 1.800 milhões de euros em imóveis. Em conjunto, estes dois valores representam quase 9% do PIB nacional. Esta é a expressão financeira do alojamento local, dos hotéis que proliferam, da “gentrificação”, da especulação imobiliária e por aí fora.

Esta realidade alimenta-se de muitos fatores mas há dois que são mencionados como “culpados” e coadjuvantes na matéria. O primeiro são os chamados vistos gold que, em cinco anos, trouxeram um beneficio líquido ao país de 3.300 milhões de euros (tanto quanto a privatização da ANA) e que permitem a cidadãos não europeus obter residência no nosso país. A vasta maioria desse valor foi investida em imobiliário. O segundo é o chamado “regime fiscal de residentes não habituais”, que isenta ou reduz o pagamento de IRS a cidadãos estrangeiros de elevado valor profissional e pensionistas de países europeus que escolham Portugal para residir pelo menos metade do ano.

Ora, diz-nos o Bloco de Esquerda, há que acabar com isto, vistos gold e regime especial de IRS. Como se estivéssemos sós no mundo e, ao acabarmos com a coisa por cá, não houvesse muitos que, de bom grado, imediatamente se substituiriam a nós. Ora vejamos, a Áustria, a Bélgica, a Bulgária, Chipre, a Grécia, a Látvia, a Lituânia, Malta, o Mónaco, a Espanha, a Suíça e a Inglaterra, todos eles têm formas comparáveis de concessão de residência a cidadãos estrangeiros e nenhum tem sobre a mesa acabar com ela. Isto para apenas mencionar países europeus.