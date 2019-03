“Vamos assistir cada vez mais à oferta de personalização de ofertas e serviços”

Rui Barros, managing director da Accenture Technology em Portugal, começou por falar das tendências para os próximos três anos, tendo por base o estudo realizado pela consultora a nível mundial, onde foram entrevistados mais de seis mil executivos. “Uma das tendências é a da hiperpersonalização. Vamos assistir cada vez mais à oferta de personalização em real time de ofertas e serviços. É isso que cada vez mais vai acontecer em Portugal”, disse.

O especialista falou ainda da utilização da Realidade Aumentada, Inteligência Artificial e Blockchain em várias industrias. A Cibersegurança está também no topo das preocupações. “Há um caminho a percorrer. A responsabilidade passa a ser coletiva e não individual”, alertou Rui Barros esta manhã, no Observatório que decorre no hotel Pestana, em Lisboa.

No debate, moderado pelo diretor do Jornal Económico, Filipe Alves, estão também presentes Ricardo Chaves, CCO da SIBS, Alcino Lavrador, diretor-geral da Altice Lab, Jorge Portugal, diretor-geral da COTEC Portugal e Francisco Simão, administrador dos CTT.