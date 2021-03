Veículos da Tesla já podem ser comprados com bitcoin nos Estados Unidos

O fundador e CEO da fabricante de automóveis elétricos Tesla, Elon Musk, admitiu esta quarta-feira que os clientes já podem pagar os veículos através da moeda digital bitcoin. O anúncio foi realizado no Twitter pessoal de Musk, que se apelida da ‘technoking’ da Tesla, e marca um passo significativo do uso das moedas digitais no comércio.

“Agora podem comprar um Tesla com bitcoin”, escreveu o CEO da fabricante automóvel na rede social, acrescentando que este modelo de pagamento vai estar disponível fora dos Estados Unidos a partir do fim de 2021, embora não tenha revelado que em que países vão oferecer esta modalidade de pagamento.

“A Tesla apenas está a usar um software interno de código aberto e operamos diretamente a bitcoin. A bitcoin paga à Tesla será retida como bitcoin, não sendo convertida em moeda fiduciária”, adiantou Elon Musk.

Em fevereiro, Elon Musk chocou os acionistas ao comprar 1,5 mil milhões de dólares em bitcoin e admitir prontamente a moeda digital como um meio de pagamento para os veículos elétricos. A compra valorizou as ações da bitcoin, que atingiram mais de 60 mil dólares, enquanto as ações da Tesla caíram e Musk foi empurrado para o segundo lugar do pódio dos mais ricos do mundo.

Ao manter em moeda em bitcoin, Musk não segue o exemplo de várias empresas que já aceitam o pagamento na moeda digital. Algumas empresas que aceitam a bitcoin utilizam processadores de pagamento e convertem a criptomoeda em moeda tradicional, neste caso dólares, e depois procedem ao envio para as contas da empresa.

As economias mundiais têm estado apreensivas relativamente ao uso da bitcoin como forma de pagamento justo devido à volatilidade da moeda e também ao processo caro e lento em que esta é transformada em moedas tradicionais.