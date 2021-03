Veículos movidos a combustíveis fósseis produzem mais desperdício que veículos elétricos

Os veículos movidos a combustíveis fósseis produzem várias centenas de desperdício em matéria-prima do que os veículos elétricos, de acordo com um estudo do ‘Transport & Environment’ consultado pelo “The Guardian”. De acordo com este mesmo estudo, o abandono de veículos a gasolina e gasóleo irá trazer grandes benefícios ambientais.

O estudo mostra que os veículos que utilizam baterias de lítio desperdiçam 30 quilos de matéria-prima ao longo da sua vida, tendo em conta que várias peças vão para a reciclagem. Este valor compara com os 17 mil litros de combustível desperdiçado pelos restantes carros. Os dados do estudo mostram que o desperdício é 300 vezes superior nos veículos movidos a combustíveis fósseis.

O relatório da ‘Transport & Environment’ aponta que os veículos elétricos são superiores em termos de matéria-prima, eficiência energética e custo, bem como emissões e dióxido de carbono e gases prejudiciais ao ambiente, quando comparados com os carros a gasolina e gasóleo. Ainda assim, o estudo mostra que a mudança para veículos elétricos carrega custos ambientais associados, uma vez que uma maior produção de baterias exige a exploração de minerais como lítio, cobalto e níquel.

No entanto, a entidade responsável por este estudo sustenta que o custo da extração de petróleo representa um custo ambiental muito superior ao deixado pela exploração e extração de minerais essenciais para a produção de baterias.

“Ao longo da sua vida útil, um veículo movido a combustível fóssil queima o equivalente a um monte de barris de petróleo com 25 andares de altura. Se tivermos em consideração a reciclagem dos materiais da bateria, apenas 30 quilos de metais seriam perdidos”, sustentou Lucien Mathieu, analista e autor do estudo da ‘Transport & Environment’.

De acordo com o estudo, será possível reduzir a quantidade de lítio, níquel e cobalto utilizado em cada carro devido ao avanço da tecnologia, o que permitirá mitigar a exploração destes minerais, reduzindo ainda o preço destes veículos.

Os cálculos da entidade mostram que os veículos elétricos vão usar menos 58% de energia do que um veículo movido a gasolina durante a sua vida útil, emitindo ainda menos 6% de dióxido de carbono. De relembrar que a maioria das emissões associadas aos veículos elétricos provêm do fabrico das baterias, enquanto nos restantes veículos as emissões estão associadas ao uso recorrente.