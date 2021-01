Duas décadas depois da implementação do Processo de Bolonha, as Universidades Europeias começam a ganhar forma. A iniciativa da Comissão Europeia de impulsionar alianças transnacionais de instituições de ensino superior de toda a União, mobiliza já 41 Universidades Europeias, envolvendo 280 universidades e politécnicos e apoios de 287 milhões de euros do orçamento comunitário.

Várias instituições portugueses estão na fundação de propostas que prometem mudar o panorama futuro do ensino superior europeu. A Universidade de Aveiro é uma delas. Esteve na génese da Universidade ECIU e está profundamente apostada no seu desenvolvimento, conforme revela Paulo Jorge Ferreira, o reitor da UA, ao Jornal Económico. “A Universidade ECIU acabou de produzir um documento com a visão para 2030, e está a preparar-se para o futuro a uma escala temporal muito diferente da que teria um vulgar projeto”.

