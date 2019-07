Vencedor do torneio de Fortnite vai levar mais dinheiro para casa do que Djokovic em Wimbledon

O campeonato do mundo do videojogo mais popular da atualidade, o Fortnite, conta com um primeiro prémio superior ao pago no torneio de ténis de Wimbledon.

Jogadores adolescentes vão sair deste torneio com um prémio no mesmo valor do prémio conquistado por Novak Djokovic e Simona Halep.

O evento arranca esta sexta-feira e termina no domingo em Nova Iorque nos Estados Unidos, curiosamente no mesmo local onde tem lugar o US Open, no Arthur Ashe Stadium, segundo a BBC.

Com mais de 30 países representados, antecipa-se uma competição feroz entre adolescentes. A qualificação decorreu online durante 10 semanas.

As diferenças entre o desporto dito “convencional” e os desportos eletrónicos (e-sports) são cada vez menos, em termos de nível de audiência e ao nível do valor dos prémios atribuídos.

O torneio tem prémios totais no valor de 30 milhões de dólares (27 milhões de euros) a serem distribuídos por 100 jogadores. O vencedor leva três milhões de dólares (2,7 milhões de euros), mas todos os participantes levam para casa, pelo menos, 50 mil dólares (45 mil euros).

Segundo a BBC, dezenas de milhares de espectadores são esperados para encher as bancadas do Arthur Ashe Stadium em Nova Iorque, mas a grande audiência vai assistir através da internet, onde são esperadas milhões de pessoas a assistir em simultâneo.

O jogo é jogado através de uma plataforma na internet, e consiste em 100 jogadores “caírem” numa ilha onde têm de encontrar armas, construir estruturas, e eliminar outros jogadores até que só reste um no final.

O campeonato de Fortnite vai ter duas modalidades, um pouco à semelhança do que acontece em Wimbledon, onde há a competição de singulares e de duplas. O primeiro prémio é de três milhões de dólares (2,7 milhões de euros) em ambas.

Foram aproximadamente 40 milhões de jogadores em todo o mundo que tentaram qualificar-se, mas apenas 100 conseguiram.

Este torneio vai quebrar todos os recordes do mundo do desporto eletrónico, e poderá subir a fasquia para outros torneios de videojogos.

Recordemos que desde o seu lançamento, o Fortnite tornou-se rapidamente no videojogo mais popular do mundo, especialmente entre os adolescentes, atingindo a impressionante marca de 250 milhões de jogadores.