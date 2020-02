As negociações para a venda da maioria da posição que o Banco de Negócios Internacional (BNI) detém no BNI Europa ao grupo chinhês KWG estão na reta final, estando dependentes do fecho das contas relativas a 2019, soube o Jornal Económico (JE). As contas do BNI Europa deverão ser apresentadas em março de 2020. Fonte próxima do processo confirmou ao JE que as negociações “estão quase ser consumadas”, embora ressalve que há “questões pendentes que ainda têm de ser limadas entre as partes mas que não são questões que vão inviabilizar a venda”.

O JE apurou que o BNI Europa, liderado por Pedro Pinto Coelho, convocou uma assembleia-geral no final de dezembro para deliberar sobre o assunto. Mas, por falta de quórum, esta não se realizou e foi adiada para uma data ainda por determinar, mas que deverá ocorrer num futuro próximo.

