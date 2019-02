Vendas de automóveis a diesel recuaram na Europa

As vendas de veículos a gasóleo corresponderam a 36% do mercado automóvel europeu em janeiro, mas isso não invalidou uma queda de seis pontos percentuais em relação ao mesmo mês do ano anterior, de acordo com dados da Jato Dynamics, revelados pela “Europa Press”.

Em sentido inverso os veículos a gasolina subiram quatro pontos percentuais no último mês, em comparação com janeiro de 2018, representando 58% das entregas totais.

Ao nível dos modelos, o Volkswagen Golf liderou as vendas na Europa em janeiro, com 34.313 unidades vendidas, mas ainda assim não evitaram uma queda de 20%, levando a melhor sobre o Volkswagen Polo, com 25.550 unidades vendidas e um aumento de 14%, e o Renault Clio, com 23.970 unidades, com uma queda de 3%.

O Skoda Octavia com 20.385 unidades foram vendidas no mês de janeiro, o que representou uma queda de 5%, e o Toyota Yaris, com 20,340 unidades e um aumento de 2%, fecham a lista dos cinco modelos mais vendidos na Europa.

Ao nível das marcas a Volkswagen ocupou o primeiro lugar no primeiro mês de 2019, como empresa líder no mercado europeu, com 141.663 veículos vendidos, o que representou uma quebra de 3% em comparação com os dados de janeiro de 2018.

Os outros dois lugares do pódio ficaram para a Peugeot, com 82.447 unidades vendidas, e a Ford, com 80.447 unidades. No quarto lugar ficou a Renault, com 72.877 unidades, e uma queda nas entregas de 7% e o quinto posto para Opel/Vauxhall, com 69.289 unidades registadas.

A Espanha foi o terceiro mercado europeu com o maior volume comercial em agosto de 2018. Em janeiro de 2019 foram registados 96.263 veículos, o que equivale a uma queda de 6,5% em relação ao mesmo mês de 2018. A Alemanha lidera com 265.706 unidades, seguida da Itália, com 165.644 unidades.

Já o Reino Unido e a França ocuparam a quarta e a quinta posições, com 161.013 e 154.692 unidades respetivamente.