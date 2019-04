Vendas de empresas da Huawei atingiram 95 milhões de euros em 2018

As vendas de empresas da Huawei atingiram os 94,8 mil milhões de euros no ano passado, num aumento de 19,5% face ao ano anterior, de acordo com o relatório anual de 2018 da empresa tecnológica, divulgado esta segunda-feira.

Em comunicado a Huawei revela que o lucro da empresa chegou aos 7,8 mil milhões de euros, uma subida de 25,1% em comparação com o ano anterior. A tecnológia investiu no último ano 13,3 mil milhões de euros em I&D, um valor que representa 14,1% das receitas com vendas.

Na área do carrier business, a Huawei lançou em 2018 as soluções de 5G e SoftCOM AI, mais recentes “focando-se em torná-las o mais simples possível, em termos de utilização e manutenção”, indica o documento. No setor do consumo as vendas da Huawei registaram um aumento de 45,1% em relação ao ano de 2018.

Guo Ping, chairman rotativo da Huawei, afirma que “a tecnologia de comunicação de informação está a expandir-se rapidamente para todos os setores. Isto desencadeou uma transformação digital, a força motriz por trás da nossa economia digital”.

O representante da tecnológica refere que a empresa tudo fará tudo o que puder “para melhorar a nossa gestão e progredir rumo aos nossos objetivos estratégicos. Continuaremos a fortalecer a conformidade operacional, a garantir a continuidade e sustentabilidade dos negócios e a cultivar um ecossistema aberto em que todos os players colaborem e prosperem juntos”.