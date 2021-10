Vendedores de jornais dizem que Vasp “continua a cobrar taxas” e a desrespeitar decisão do tribunal

Depois de o Tribunal de Comarca de Lisboa ter aceite, em julho, uma providência cautelar interposta pela Associação Nacional de Vendedores de Imprensa (ANVI) contra a distribuidora Vasp, pedindo a suspensão das taxas de distribuição diárias, a empresa de distribuição continua a fazer a cobrança aos agentes, segundo denuncia esta segunda-feira, em comunicado, a ANVI – Associação Nacional de Vendedores de Imprensa.

O tribunal de Sintra aceitou a providência cautelar que a ANVI enviou a esta comarca, e por conseguinte, ditou a sentença que proibiu a VASP de tal cobrança até ser feita jurisprudência na ação principal, “por estar em risco uma franja deste universo, muito sensível, atendendo à fase difícil que o ramo apresenta e ao tempo pandémico que vivemos”, afirma a ANVI.

“Esta taxa está a sobrecarregar e duplicar os custos dos agentes, com forte incidência nos mais frágeis. Tendo já provocado danos de grande impacto nestes pequenos empresários, alguns inclusivamente já não recém qualquer imprensa”, sublinha a ANVI.

A associação afirma que a cobrança da taxa diária está a ser feita de forma “ilegal”, assim como a VASP está a “cessar contratos com os seus agentes, com base no não pagamento da taxa diária, mencionada na fatura”.

“Consideramos que tivemos e continuamos a ter um papel determinante no acesso dos portugueses à informação, esta taxa está a levar muitos pontos de venda, nomeadamente os pequenos comerciantes e os que se encontram no interior do país a não vender qualquer imprensa, por decisão da VASP”, refere a ANVI.

A associação afirma que “não vai desistir” e avisa que, além da via legal, vai tomar “medidas de força”, no sentido de “chamar a atenção para atropelamento das regras básicas da democracia”.