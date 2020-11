Ventura dramatiza e diz que Chega lutará até “na clandestinidade”

A sondagem mostra que Ana Gomes tem 10,1% e André Ventura 10%, um empate técnico e uma diferença mínima que se pode diluir no erro máximo da amostra, de 2,51%. Marisa Matias, a candidata apoiada pelo BE, desce 1,3 pontos percentuais relativamente a outubro, mas mantém o quarto lugar com 7,2%.Quem também desce, 0,5 pontos percentuais, é o candidato apoiado pelo PCP, João Ferreira, que aparece na quinta posição com 5% das intenções de voto. Tiago Mayan Gonçalves, apoiado pela Iniciativa Liberal, sobe 0,3 pontos e surge agora no estudo com 1,3%.