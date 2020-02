“Vergonha”. Racismo contra Marega noticiado na imprensa de todo o mundo

ESPN (Estados Unidos): “Moussa Marega, jogador do Porto, deixa o jogo a meio devido a alegado incidente racista”

New York Times (Estados Unidos): “Companheiros de equipa parecem impedir Marega de sair após abuso racista”

Sky Sports (Reino Unido): “Moussa Marega: Avançado do Porto deixa o campo após sofrer supostos abusos racistas”

The Guardian (Reino Unido): “Moussa Marega, do Porto, mostra o dedo aos fãs do Vitoria após aparente abuso racista”

Daily Mail (Reino Unido): ” ‘Vão-se f****’: o atacante do Porto Moussa Marega ataca fãs racistas quando é impedido de deixar o campo após cânticos vergonhosos dos adeptos do Vitória SC – enquanto ele comemora o golo apontando para a pele”

Corriere della Sera (Itália): “Porto, Marega reage a coros racistas

marca e sai do campo após o golo”

Gazzetta Dello Sport (Itália): “Escândalo em Portugal: insultos racistas, Marega deixa o campo”

Marca (Espanha): “Vergonha em Portugal: Marega deixa o campo depois de sofrer insultos racistas”

Ás (Espanha): Marega deixa o campo para insultos racistas e chama o árbitro de “sem vergonha”

Mundo Deportivo (Espanha): “Marega abandona jogo Guimaraes-Porto por insultos racistas”

L’équipe (França): “Em Guimarães, Moussa Marega (Porto) deixou o campo por causa de gritos racistas”

Der Spiegel (Alemanha): “Jogador do Porto, Marega, pede para ser substituido depois de sofrer insultos racistas”

Esporte Interativo (Brasil): “Marega vira jogo para o Porto, sofre racismo e, revoltado, abandona a partida”

Channel New Asia (Singapura): “Futebol: O atacante do Porto Marega sai de campo depois de cânticos racistas chamando-lhe macaco”

The Australian (Austrália): “Colegas de equipa tentam impedir Moussa Marega do FC Porto de sair de campo depois de insultos racistas”

BBC – “O avançado do Porto Moussa Marega deixou o campo durante a vitória da sua equipa contra o Vitória de Guimarães, dizendo que tinha sido sujeito a abuso racista dos fãs”

Porto forward Moussa Marega walked off mid-way through his side’s win at Vitoria Guimaraes, saying he was subjected to racist abuse from fans.

Full story 👉 https://t.co/XJfX0VPrUb pic.twitter.com/zzB6m3eFi9