Vespa asiática: avanço da espécie invasora ameaça equilíbrio dos ecossistemas europeus

O PSD e o seu presidente, Rui Rio, reduziram o enorme fosso que os separava do PS de António Costa a pouco mais de uma semana das eleições legislativas, e segundo uma sondagem realizada pela Aximage para o Jornal Económico têm agora apenas 12,2 pontos percentuais de desvantagem nas intenções de voto, o que torna ainda mais improvável um cenário de maioria absoluta socialista, no qual já não acreditam quatro em cada cinco entrevistados que preveem a vitória do PS a 6 de outubro.