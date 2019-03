Via Verde lança grupo de boleias com a Universidade Nova de Lisboa

A Faculdade de Ciências e Tecnologias da Universidade Nova de Lisboa acaba de fechar uma parceria com a plataforma de ‘carpooling’ da Via Verde, o Via Verde Boleias, e oferece serviço de boleias aos estudantes do ‘campus’ da Caparica.

“O Via Verde Boleias, lançado pela Via Verde no verão de 2017, marcou a entrada do grupo Brisa na economia de partilha. O serviço de carpooling é uma solução baseada em plataformas digitais que ligam a procura e a oferta de boleias, que organizam e tornam mais simples e mais segura a partilha de custos de viagem de automóvel.”, lê-se em comunicado.

Esta não é a primeira vez que as duas entidades colaboram. Em setembro do ano passado, a Via Verde associou-se ao pólo de Carcavelos da mesma universidade lisboeta e criou um grupo de partilha de viagens, que hoje já conta com mais de 630 membros e mais de 1000 viagens de carro partilhadas.

Agora, o serviço chega à outra margem do Tejo e quer, com este sistema, “reduzir significativamente (até 75%) as emissões de carbono.”