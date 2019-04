Viajar de pé está perto de se tornar realidade

A poucos meses do verão, a Associação Portuguesa para a Defesa do Consumidor (Deco) alerta os portugueses para os cuidados a ter para evitar burlas com arrendamento de casas de férias, sobretudo na Internet. Todos os anos, a Deco recebe dezenas de queixas e avisa os consumidores: antes de entregar um sinal da casa para férias através da internet, confirme sempre se há anúncios semelhantes, com as mesmas fotos, ou se há denúncias de burlas.