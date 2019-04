VIC Properties prepara entrada em bolsa após emissão de 250 milhões de euros

A VIC Properties prepara-se para ser a primeira promotora imobiliária a entrar em bolsa, após ter concluído com sucesso a emissão de 250 milhões de euros em obrigações convertíveis garantidas (secured pre-IPO convertible bonds), de acordo com um comunicado do grupo.

Esta operação permitirá, tanto aos investidores nacionais como internacionais, a oportunidade de investir num promotor imobiliário líder em Portugal, reconhecido pela sua inovação e experiência no setor.

As obrigações têm um valor mínimo de 100 mil euros e uma maturidade de seis anos, sendo emitidas a 90% do seu valor nominal, com um cupão anual de 3,00%, permitindo a esses mesmos investidores converterem essas mesmas obrigações em ações da empresa uma vez que a sua entrada em bolsa esteja consumada.

O UBS Investment Bank atuou como sole global coordinator e sole bookrunner. O Nomura International desempenhou o papel de selling agent em conjunto com a Stifel Nicolaus Europe Limited, como market maker.

Para João Cabaça, co-CEO da VIC Properties, “o sucesso desta operação está intrinsecamente ligado à confiança dos investidores internacionais nos projetos da empresa, no seu futuro promissor e na sua equipa de Gestão”.

Já Alan Leibman, também co-CEO da VIC Properties, salienta que este é “um passo primordial para a VIC atingir os seus objetivos estratégicos no sector de promoção imobiliária em Portugal, assim como trilha o caminho ímpar de entrada na bolsa de valores”.