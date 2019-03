Videojogos: como a Google quer fazer ‘game over’ à Sony e Microsoft

O conhecido motor de buscar decidiu investir no streaming e apresentou na passada terça-feira, 19 de março, a plataforma de videojogos Stadia, que inclui um comando.

Segundo o jornal ‘Business Insider’, a Google pretende lançar o serviço ainda este ano, e vai incluir especificidades desenhadas unicamente para o serviço de jogos do motor de busca. “A visão para o futuro dos videojogos” foi a explicação dada na passada terça-feira para a criação deste serviço. No entanto, a empresa não revela o valor de venda.

O serviço foi apresentado na Conferência de “Game Developers”, na Califórnia, pelo vice-presidente Phil Harrison, que anunciou que os jogadores podem aceder a jogos como “Doom” e “Assassin’s Creed”. Esta plataforma vai funcionar através de um computador, smartphone, no Chrome e no Chromecasts. Ainda assim a novidade é que pode ser retomado, a partir do momento em que fazemos pausa, nos diversos dispositivos eletrónicos como computador, tablet ou televisão.

A notícia foi dada com o intuito de governar o universo dos videojogos, em que a empresa vai fazer frente ao império de 140 mil milhões de dólares (123 mil milhões de euros), liderado pela Sony e pela Microsoft, que detém a Playstation e a Xbox, respetivamente.

A companhia afirmou na apresentação que vai ser possível aceder a jogos que estejam disponíveis no Youtube, onde vai estar disponível um botão que diz “jogar agora”, que vai diretamente para o jogo em menos de cinco segundos, de acordo com o jornal ‘Business Insider’. Isto impede que os jogadores comprem os jogos em formato físico ou que esperem diversas horas para a transferência acabar, mas ainda assim, é preciso um software especial para jogar.

A CNBC garante que a plataforma vai ser lançada nos Estados Unidos da América, no Reino Unido e em boa parte dos países da Europa durante este ano, embora não tenha especificado quanto é que este serviço irá custar aos jogadores.