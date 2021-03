Vila Nova de Famalicão e Viseu vencem final nacional do quiz de literacia financeira da APB

Estão apurados os vencedores nacionais da 4ª edição do European Money Quiz, a maior competição de literacia financeira da Europa. Os dois alunos vencedores, oriundos de Vila Nova de Famalicão e de Viseu, irão agora representar Portugal na finalíssima europeia, em abril.

Álvaro Vieira de Castro, da Escola Básica Júlio Brandão, em Vila Nova de Famalicão e Lucas Lagarto, aluno da Escola Básica D. Duarte, em Viseu, são os grandes vencedores da Final Nacional do European Money Quiz 2021 e vão agora representar Portugal na final europeia, em abril.

Esta iniciativa decorreu no âmbito da European Money Week que se está a celebrar em toda a Europa, ao longo desta semana (22 a 26 de março).

Na competição nacional, os alunos tiveram que responder a 20 perguntas sobre gestão e planeamento do orçamento, dinheiro e transações, risco e literacia financeira.

Os vencedores nacionais vão agora competir com os melhores de 25 países na finalíssima europeia, que se realiza no dia 20 de abril, e que atribuirá um prémio em dinheiro à escola dos alunos vencedores.

Criado pela Federação Bancária Europeia (EBF), em 2018, o European Money Quiz é uma competição que pretende pôr à prova os conhecimentos de literacia financeira dos jovens entre os 13 e os 15 anos.

Pelo quarto ano consecutivo, a APB, que é membro da EBF, associa-se a esta iniciativa que só em Portugal já colocou mais de 7 mil alunos a jogar o quiz.

Durante esta semana, a APB promoveu ainda sessões de esclarecimento online sobre as características e funcionalidades do crédito bancário, destinadas aos jovens que vão ingressar no mercado de trabalho, que contaram com a presença de cerca de 400 alunos do ensino secundário.