Vinho da Madeira com mais de 170 anos vai estar à venda em Nova Iorque

No próximo dia 7 de dezembro, a Christie’s, uma das mais importantes leiloeiras do mundo, vai colocar à venda em Nova Iorque vinhos da Madeira com mais de 170 anos. As garrafas, do século XVIII e XIV, foram descobertas no Liberty Hall Museum, em Nova Jérsia, em 2017.

A notícia foi avançada pela “Bloomberg”, que provou o vinho com selo português. De acordo com a agência, as bebidas em questão terão sido importadas pelo falecido Robert Lenox, em 1796, e escondidas num sótão durante a Lei Seca.

O enólogo da Madeira Wine Company Francisco Albuquerque, especialistas da Associação Portuguesa de Cortiça (APCOR) e peritos de vinhos da Christie’s estiveram reunidos na altura em que as garrafas foram encontradas para controlar a sua abertura e verificar se o vinho ainda podia ser consumido.