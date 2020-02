Vinhos de Portugal dominam Vinexpo em Paris

Os vinhos de Portugal dominam a edição da Vinexpo, que está a decorrer em Paris desde ontem dia 10 de fevereiro, prolongando-se até amanhã.

Os vinhos nacionais constituem a maior representação estrangeira na 1.ª edição desta feira.

Através da ViniPortugal, o nosso país leva a esta feira 75 produtores de vinho, originários de diferentes regiões vitivinícolas.

“Esta é uma oportunidade de excelência para a promoção da qualidade dos vinhos de Portugal no mercado francês, o primeiro destino mundial dos vinhos nacionais. De acordo com os dados do IVV (Instituto da Vinha e do Vinho), dados a conhecer na última edição do Fórum Anual Vinhos de Portugal, as exportações para França representaram, em valor, 83 milhões de euros, registando-se uma subida de 0,7% no preço médio (valores até Setembro de 2019)”, destaca um comunicado da ViniPortugal.

Na Vinexpo, a representação nacional liderada pela ViniPortugal, sob a égide da marca ‘Wines of Portugal’, leva uma selecção de vinhos representativos da riqueza e diversidade das regiões vitivinícolas portuguesas.

“No ‘stand’ da ViniPortugal os visitantes da feira vão ter ao seu dispor uma área de prova gratuita na qual estará em destaque uma selecção de 30 vinhos brancos de qualidade superior”, explica o referido comunicado.

O mesmo documento acrescenta que “França, Estados Unidos, Reino Unido, Brasil e Alemanha formam o ‘top-5’ dos mercados de destino dos vinhos portugueses”.

“Em termos globais, Portugal ocupa a 9.ª posição no ‘top-10’ dos maiores exportadores mundiais de vinho. Neste ‘ranking’, liderado pela França, Portugal está posicionado, em valor, atrás da Nova Zelândia e à frente do Reino Unido. Em volume, Portugal ocupa a mesma posição, ficando atrás dos Estados Unidos, mas supera a Argentina”, destacam os responsáveis.

A Vinexpo Paris resulta da iniciativa coletiva e inédita dos organizadores da Wine Paris (COMEXPOSIUM) e da Vinexpo Paris (VINEXPO) de promover um certame único em 2020, realizando-se a feira na Paris Expo Porte de Versailles.

O evento conta com a presença de 700 expositores, sendo esperada a visita de mais de sete mil pessoas.

A ViniPortugal é a associação interprofissional para a promoção internacional dos vinhos de Portugal, tendo como missão promover a imagem de Portugal enquanto produtor de vinhos por excelência, valorizando a marca ‘Vinhos de Portugal/Wines of Portugal’, e contribuindo para um crescimento sustentado do volume e do preço médio dos vinhos portugueses.