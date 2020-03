ViniPortugal fechou fevereiro com aposta no mercado do Reino Unido

A ViniPortugal, plataforma de promoção dos vinhos portugueses nos mercados externos, fechou o mês de fevereiro com diversas ações de ‘marketing’ no mercado do Reino Unido.

“O Reino Unido é o mercado em foco esta semana na estratégia de promoção externa da ViniPortugal. Reforçar os laços históricos entre os dois países e posicionar a qualidade dos vinhos portugueses junto de profissionais do sector e dos consumidores são os objetivos a concretizar (…)”, destaca um comunicado da instituição liderada por Jorge Monteiro.

O Reino Unido é o terceiro mercado dos vinhos portugueses em valor e é um mercado prioritário para a marca ‘Wines of Portugal’. Em 2019, este mercado representou 77,7 milhões de euros em exportações, crescendo 3% em valor face ao ano transato, adianta a ViniPortugal.

“Em 2019, as exportações de vinhos portugueses atingiram o valor de 820 milhões de euros, um novo máximo histórico, que representa um aumento de 2,5% face ao ano anterior. França, Estados Unidos, Reino Unido, Brasil e Alemanha formam o ‘top-5’ dos mercados de destino dos vinhos portugueses. Em termos globais, Portugal ocupa a 9.ª posição no ‘top-10’ dos maiores exportadores mundiais de vinho. Neste ‘ranking’, liderado pela França, Portugal está posicionado, em valor, atrás da Nova Zelândia e à frente do Reino Unido. Em volume, Portugal ocupa a mesma posição, ficando atrás dos Estados Unidos, mas supera a Argentina”, destaca um comunicado da ViniPortugal.

A aposta da ViniPortugal no mercado do Reino Unido na última semana foi concretizada com a organização da ‘Grande Prova Vinhos de Portugal em Londres’, no dia 27 de Fevereiro, e a participação no ‘Decanter Spain & Portugal Fine Wine Encounter’, que teve lugar no dia 29 de Fevereiro.

Constituindo a prova há mais tempo organizada pela ViniPortugal em mercados de exportação, a ‘Grande Prova Vinhos de Portugal em Londres’ apresentou-se renovada na edição de 2020. O evento teve lugar em Brick Lane, na Boiler House, reunindo 72 produtores nacionais, oriundos de várias regiões vitivinícolas, incluindo Açores e Madeira, que deram a conhecer novidades e novas colheitas a retalhistas, responsáveis de compras da grande distribuição e ‘sommeliers’.

A prova teve por objetivo dar a conhecer a diversidade e qualidade dos vinhos portugueses através de quatro mesas temáticas – ‘Master of Blends’ (para afirmar Portugal como um país que domina a arte do ‘blend’ de várias castas); ‘Organic Wines’ (para demonstrar a capacidade de produção de vinhos biológicos em linha com a tendência mundial de vinhos orgânicos); ‘Atlantic Influence’ (para exemplificar o contributo da influência atlântica nos vinhos portugueses); e ‘Whites to Excite’ (para dar a conhecer que, além dos tintos, Portugal é também um país produtor de vinhos brancos de excelente qualidade).

O programa para profissionais ficou completo com a realização de duas ‘masterclasses’, orientadas por Sarah Ahmed, a maior especialista e conhecedora de vinhos portugueses no Reino Unido; e Piotr Pietras MS, distinguido em 2017 como ‘O Melhor Jovem ‘Sommelier’ do Mundo’.

Após o programa para profissionais, a ‘Grande Prova de Vinhos de Portugal em Londres’ contou com uma prova para mais de 400 consumidores, com a moderação do grupo ‘Three White Man’, formado pelos jornalistas ingleses Oz Clarke OBE e Olly Smith, que colocaram os produtores nacionais em diálogo e a partilhar experiências e conhecimento sobre os vinhos portugueses com os consumidores britânicos, num ambiente informal e descontraído.

Dois dias após esta prova, no dia 29, a ViniPortugal levou 36 produtores portugueses ao ‘Decanter Spain & Portugal Fine Wine Encounter’, um evento destinado a consumidores finais.