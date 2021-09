Virgílio Lima revela que Mutualista Montepio já inverteu os prejuízos e teve lucros de 16 milhões até agosto

Está a decorrer a Assembleia Geral Extraordinária para os associados deliberarem sobre o Relatório e Contas Consolidadas, bem como sobre o Parecer do Conselho Fiscal, referentes ao exercício de 2020. A Mutualista Montepio teve um prejuízo consolidado de 86 milhões em 2020, após um lucro de nove milhões de euros um ano antes. O que é justificado pelos prejuízos de 81 milhões do Banco Montepio. Mas este ano já está no verde, com lucros de 16 milhões de euros até setembro, anunciou o presidente da mutualista, Virgílio Lima, aos associados.

Começou às 21 horas e promete durar pela noite dentro a assembleia que tem a particularidade de ser em ano eleitoral. Segundo um dos associados presentes na sala, em Lisboa estão cerca de 300 associados.

Virgílio Lima, Presidente da Associação Mutualista fez o discurso de abertura da AG aos associados começando por dizer que “a apresentação de contas consolidadas decorre este ano a 30 de Setembro, mais tarde do que é habitual, por uma razão óbvia, é que 2020 foi um ano absolutamente atípico, enfrentámos uma pandemia nunca vista nos praticamente 181 anos de história da Associação Mutualista Montepio Geral, e só entre Junho e Julho as empresas do grupo deram como encerradas as contas referentes ao ano passado”.

O presidente da Mutualista separou a Associação Mutualista em duas áreas. “Um grupo que se encontra muito bem, com resultados positivos, que é a área não financeira” referindo-se a área as Residências Montepio, o imobiliário, entre outras. Mas há “um outro grupo cuja situação está claramente a melhorar, mas ainda é negativa – a área financeira. A nossa área financeira sofre, tal como todos os outros bancos nacionais, europeus e mundiais, os efeitos de uma pandemia nunca antes vista”, disse Virgílio Lima, que contrapôs com a área não financeira do Grupo, que “vive um ciclo positivo e ascendente”.

“A área financeira registou em 2020 provisões extraordinárias e teve, como todo o setor financeiro nacional, europeu e mundial, de proceder a um ajustamento da sua rede de distribuição”. Estas medidas extraordinárias, disse o presidente da Mutualista, tiveram impactos negativos de cerca de 70 milhões de provisões e de 20 milhões de euros de custos com o reajustamento da rede distribuição, mas “irão gerar retornos, no curto prazo, que vão superar os custos. Sem esta realidade absolutamente excecional, as contas consolidadas seriam de 65 milhões de euros positivos”, garante Virgílio Lima.

“Como se comprova pelos resultados do Banco registados em Junho de 2021, os factos não recorrentes registados no ano de 2020, estão já em franca recuperação”, revelou o presidente da Associação Mutualista.

Virgílio Lima revelou números em primeira mão, como o número de associados até Setembro de 2021. Uma subida face a junho de 2020. “602.822 associados em Setembro de 2021, o que compara com 596.240 em Junho de 2020”.

A margem associativa, que era de 60 milhões de euros em Junho de 2020, subiu para 89 milhões de euros em Setembro 2021.

A Associação Mutualista Montepio registou um resultado líquido positivo de 16 milhões de euros nos primeiros oito meses deste ano (de Janeiro a Agosto 2021), anunciou Virgílio Lima aos associados na Assembleia Geral que está a decorrer esta noite.

“Ninguém tem orgulho de resultados negativos. Mas enche-nos de orgulho o desempenho de todos os nossos colaboradores nos anos de 2020 e 2021”, disse o presidente da Mutualista dona do Banco Montepio.