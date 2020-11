Visa estabelece parceria com a Google para lançar pagamentos móveis em Portugal

A Visa, em parceria com a Google, vai lançar o Google Pay em Portugal, “com o objetivo de proporcionar aos consumidores e comerciantes uma experiência de pagamento móvel conveniente, simples e segura”, refere a líder mundial em pagamentos digitais em comunicado.

Este acordo surge na sequência da pandemia da Covid-19 ter acelerado a procura global por pagamentos digitais, o que reflete o aumento das transações contactless por toda a Europa.

Os consumidores em Portugal vão assim poder a partir de hoje realizar pagamentos contactless Visa e online através do Google Pay – uma carteira digital gratuita compatível com dispositivos Android, que permite pagamentos contactless simples, rápidos seguros em lojas físicas e online.

Os portadores de cartões Visa em Portugal juntam-se agora aos consumidores de outros 19 países europeus que já beneficiam da tecnologia de pagamento móvel touch-free da Visa e da Google.

“A expansão do Google Pay para mais países e consumidores europeus surge numa altura em que as transações contactless na Europa continuam a crescer, à medida que mais pessoas reconhecem a facilidade em pagar com um simples toque”, refere a empresa. De acordo com os dados da Visa, referentes a setembro de 2020, mais de 80% dos pagamentos presenciais Visa são agora contactless.

“Protegido pela tecnologia token da Visa, o Google Pay permite pagamentos móveis fáceis, rápidos e seguros em lojas, viagens de trabalho ou compras online”, garante a Visa.

O Google Pay é suportado pela tecnologia de tokenização da Visa, que substitui dados sensíveis da conta do consumidor por um token digital, protegendo contra eventuais fraudes.

“Numa altura em que está previsto que o número de consumidores que compram online atinja os 2,1 mil milhões em todo o mundo até 2021, a tecnologia de tokenização da Visa está a desempenhar um papel vital no reforço da segurança nos pagamentos digitais”, acresenta a empresa.

Como funciona?

Os consumidores em Portugal vão poder ativar o Google Pay a partir das suas aplicações bancárias, permitindo-lhes imediatamente efetuar pagamentos móveis contactless, independentemente do seu cartão ter a função contactless, ou não. Inicialmente a tecnologia vai estar disponível para os clientes da Revolut, estando previsto que dentro em breve chegue a mais instituições bancárias.

Paula Antunes da Costa, Country Manager da Visa para Portugal, afirma no comunicado que: “O lançamento do Google Pay, vai permitir aos consumidores em Portugal fazerem pagamentos em todos os locais onde o cartão Visa é aceite, quer seja em loja, online ou através de apps.”

“A tecnologia Visa simplifica e torna mais seguro o processo de ligação da sua conta Visa ao Google Pay. É fácil e rápido de configurar, e permite fazer pagamentos em loja e online ininterruptamente, dando aos consumidores a mesma proteção e benefícios que têm quando efetuam pagamentos tradicionais com um cartão Visa. Numa altura em que vinte países europeus registam aumentos homólogos nas transações de e-commerce, esta parceria não poderia ter chegado em melhor altura”, adianta a responsável para Portugal.

Por sua vez, Florence Diss, Head of Payments Partnerships da Google, declara na mesma nota que “nunca existiu tanta procura por soluções simples, seguras e úteis para efetuar pagamentos. Temos o prazer de continuar a manter uma parceria de sucesso com a Visa para permitir que os titulares de cartões Visa, em bancos participantes, acedam ao Google Pay através das respetivas aplicações móveis bancárias. A partir de hoje, todos os portugueses podem usufruir dos benefícios dos pagamentos integrados online e nas lojas.”