Visa promove primeira iniciativa global focada no Empreendedorismo Feminino

Em comemoração do Dia Internacional da Mulher, a Visa reforçou a sua dedicação ao empreendedorismo feminino com o lançamento da primeira ‘Visa Everywhere Initiative: Women’s Global Edition’.

O programa global convida mulheres empreendedoras de todo o mundo a enfrentar os desafios FinTech e de Impacto Social com a possibilidade de ganhar 100 mil dólares (aproximadamente 90 mil euros) em cada um dos dois desafios.

O programa irá culminar com um evento final a ser realizado durante o pontapé inicial do Campeonato do Mundo Feminino da FIFA 2019, em França.

Para participar, empresas com pelo menos uma mulher fundadora são convidadas a apresentar soluções que enfrentam os desafios FinTech e de Impacto Social, através de um dos dois briefings inovadores.

Desafio 1 (FinTech): Aproveitando os recursos exclusivos da sua empresa, como é que a sua solução pode ajudar a transformar o consumidor, os pagamentos e/ ou as experiências comerciais local, regional ou globalmente?

Desafio 2 (Impacto Social): Como é que as mulheres empreendedoras em todo o mundo podem gerar impacto social ao apoiar meios de subsistência sustentáveis e equitativos e fortalecer as economias locais/ regionais?

O encerramento do período de candidaturas é no dia 14 de Abril, e a selecção de finalistas de cada região é em Maio.

“Mais de 163 milhões de mulheres em todo o mundo iniciaram os seus próprios negócios nos últimos cinco anos, contabilizando cerca de 37% da força de trabalho. O empreendedorismo feminino está em ascensão e a Visa está empenhada em inspirar mais mulheres a romper barreiras através de plataformas como a Visa Everywhere Initiative”, afirmou Lynne Biggar, Chief Marketing & Communication Officer da Visa.