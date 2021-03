Vista Alegre com queda anual de mais de 30% do volume de negócios em fevereiro

Nos primeiros dois meses de 2021, o Grupo Vista Alegre atingiu um volume de negócios acumulado de 12,1 milhões de euros, verificando uma quebra de 34% relativamente ao mesmo período de 2020. No mês de fevereiro de 2021 o volume de negócios foi de 6,5 milhões de euros, uma diminuição, face ao mesmo mês de 2020, de 32,8% (-3,2 milhões de euros), notando-se, no entanto, já uma ligeira melhoria nas vendas, face ao mês anterior.

Em plena pandemia a empresa anuncia também que “as vendas através do canal online continuaram a evidenciar no mês de fevereiro um excelente desempenho, compensando parcialmente a quebra no canal de retalho, pelo facto da rede de lojas em Portugal continuar encerrada em resultado da suspensão das atividades de comércio a retalho e do encerramento dos estabelecimentos abertos ao público decretada pelo Governo Português no quadro das medidas de confinamento em vigor”.

O encerramento da generalidade das unidades de hotelaria e restauração “continua a ter impacto negativo nas vendas no canal Horeca (que abrange os estabelecimentos de hotelaria, restauração e cafetaria).

Diz ainda a Vista Alegre que o canal Private Label, registou igualmente um decréscimo comparativamente com o mesmo período de 2020.

A Vista Alegre destaca ainda aquilo a que chama “a demonstração de resiliência” das suas filiais USA, Brasil, Espanha e França que estão a crescer nos seus negócios de retalho.

A Vista Alegre anunciou ainda que já tem assegurados novos contratos de fornecimento totalizando mais de 20 milhões de euros para o segundo, terceiro e quarto trimestre de 2021. A Europa é o destino principal destes fornecimentos, para França, Alemanha e Países Escandinavos, mas a destacar ainda que uma parte significativa (25%) se destina ao continente Asiático.

Estes novos contratos juntam-se à existente carteira de encomendas da sua “vasta rede de distribuição”, que tinha já cerca de 25 milhões de euros em carteira, no canal private label, para este período, o que totaliza 45 milhões de euros em carteira e “representam uma base importante para a empresa manter uma atividade com bons níveis de produção”.

Diz ainda a empresa que “mantendo-se o atual contexto de suspensão da atividade da rede de retalho nacional da VAA (salvo nos canais online), e de incerteza quanto ao plano de reabertura da atividade comercial”, a Vista Alegre Atlantis, nos segmentos de porcelana e cristal, e a Faianças Artísticas Bordalo Pinheiro, no segmento da faiança, decidiram prorrogar as medidas de “lay-off” simplificado e de redução temporária do Período Normal de Trabalho.

Tem assim lugar a prorrogação da suspensão temporária de contratos de trabalho de parte dos respetivos trabalhadores comunicada no passado dia 5 de fevereiro, passando a abranger, no mês de março, cerca de 10,81% dos trabalhadores da Vista Alegre Atlantis e 1,64% dos trabalhadores da Faianças Artísticas Bordalo Pinheiro (todos trabalhadores afetos à rede comercial), “estando os demais trabalhadores destas subsidiárias a prestar trabalho a tempo inteiro ou com redução temporária do PNT (isto é, 16,45% dos trabalhadores da Vista Alegre Atlantis e 1,97% dos trabalhadores da Faianças Artísticas Bordalo Pinheiro estão com redução do Período Normal de Trabalho)”, reforça o grupo em comunicado enviado ao mercado.

A unidade produtiva da Ria Stone, Fábrica de Louça de Mesa em Grés, em Ílhavo, no segmento grés mesa, retomou em pleno o seu regime de laboração desde o dia 1 de março.