Vista Alegre: estes são os planos para continuar a crescer até 2021 (c/ vídeo)

Após a conclusão da reorganização societária dentro do grupo, com a compra da Cerutil e da Bordalo Pinheiro, operações cuja concretização foi anunciada ao mercado na noite da passada segunda-feira, dia 10 de setembro, a Vista Alegre Atlantis (VAA) prepara-se agora para se centrar nos projetos de desenvolvimento e crescimento previstos no seu plano estratégico delineado até 2021.

Para concretizar este plano estratégico, a Vista Alegre aprovou um plano de investimentos de cerca de 50 milhões de euros a executar até essa data, dos quais cerca de 41,9 milhões de euros ainda se encontram no terreno.

A VAA fechou o ano passado com uma faturação de 93 milhões de euros e um EBITDA de 17 milhões de euros. A margem EBITDA terá sido a mais do setor a nível internacional, atingindo os 18%.

Já no primeiro semestre deste ano, a empresa faturou 48,2 milhões de euros, tendo alcançado um EBITDA de 8,7 milhões de euros, mantendo a margem EBITDA EM 18%.

Com cerca de dois terços das suas vendas em mercados externos, segundo dados do final de 2017, Espanha (12%), Alemanha (11%), França (11%), Itália (8%) e Brasil (4%) são atualmente os mais relevantes para empresa portuguesa.

Mas a VAA está presente em 82 mercados internacionais, com presença física com lojas em 11 países.

Um, a realidade que se deverá intensificar nos próximos anos. Um dos objetivos dos plano estratégico da VVA desenhado até 2021 é abrir ‘flagship stores’ em grandes metrópoles mundiais da moda e do luxo, como Paris, Nova Iorque, Milão, Londres, Dubai, Hong Kong e Tóquio.

Está também previsto desenvolvimento de parcerias cm cadeias de restaurantes e de hotéis, como a recentemente celebrada com o Club Med.

Essa parceria, segundo a apresentação divulgada pela empresa na CMVM – Comissão do Mercado de Valores Mobiliários, prevê o abastecimento para essa rede hoteleira de serviços de mesa para cerca de 40 ´resorts’ em 26 países ao longo de três anos.

Por seu turno, a parceria com o IKEA foi prolongada até 2026 e vale cerca de 250 milhões de euros, estando previsto o aumento das unidades a fornecer de 32,5 milhões para 48,5 milhões por ano, aumentado as vendas relacionais em aproximadamente 57%.

A Vista Alegre garantiu também um novo contrato plurianual no valor de 16 milhões de euros para fornecer garrafas de cristal de luxo ao produtor de ‘cognacs’ Hennessy, do Grupo Louis Vuitton.

Um contrato do género, no valor de 12 milhões de euros, foi conseguido pela VAA com um outro produtor de ‘cognacs’, a Rémy Martin.

Aliás, o reforço das parcerias com marcas de luxo é uma das apostas da Vista Alegre, estando na mira a Oscar de la Renta (moda), Lacroix (relógios) e a Pineda Covalin (decoração e mobiliário), entre outras.

Outra das apostas do plano estratégico da Vista Alegre é aumentar o seu portefólio de produtos e entrar em novos segmentos de mercado, em particular na iluminação de alta qualidade.

Desenvolver o canal de vendas ‘online’ é outra das prioridades da empresa do Grupo Visabeira.