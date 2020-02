Vistos gold. Investimento em janeiro cai 47% para 45,4 milhões de euros

Powered by

Especialistas acreditam que segmento vai continuar em crescimento à semelhança do que aconteceu no ano anterior, mas temem a “imagem negativa para o estrangeiro” face à proposta de alteração dos Vistos Gold. Fiscalistas defendem que as novas medidas do OE para o setor imobiliário redundam, na prática, “em apenas mais dinheiro para o Estado”.