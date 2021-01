A limitação do regime dos vistos gold nas regiões de Lisboa e Porto, de forma a incentivar a canalização destas verbas para investimentos no interior do país, aprovada em dezembro último pelo Governo, tem gerado mal-estar entre os promotores imobiliários. Apesar desta medida entrar em vigor apenas a 1 de julho deste ano, a alteração é vista como um passo atrás na captação de investimento estrangeiro para Portugal. “As pessoas não vão para o interior por decreto”, afirma em entrevista ao Jornal Económico, o CEO da Vanguard Properties, José Cardoso Botelho.

O responsável acredita que caso este cenário não se altere, os beneficiados serão outros países concorrentes. “Se isto for para a frente desta maneira, provavelmente as pessoas irão para outros destinos, sobretudo para Espanha, que está aqui ao lado”. Comportamento semelhante terão também os investidores de outros mercados, como o Brasil, México, África do Sul ou Turquia. “Não vejo estas pessoas a irem viver para o interior”, salienta, frisando a necessidade de se criarem condições no interior para cativar os investidores internacionais.

