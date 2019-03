Vítimas de queda de aeronave em Bragança eram piloto da TAP e empresário

O Parque Ecológico vai ter muitas atividades durante a semana: circuito de germinação, caminho dos “pés descalços”, circuito ambiental, caça ao tesouro, jogo da memória, erosão dos solos, jogo de orientação, quizz/puzzle, construção de casotas/comedouros para aves, representação do perfil do solo, fazer pão em forno a lenha e atividades personalizadas com cada escola.