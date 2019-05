Vitória de Guimarães assegura lugar europeu e Setúbal a permanência

O Vitória de Guimarães conseguiu assegurar um lugar europeu ao vencer o Belenenses, por 5-1, enquanto que o de Setúbal confirmou a manutenção na primeira liga, ao vencer o Desportivo de Chaves por 2-1.

Os golos do Vitória de Guimarães foram marcados por Tozé, aos 64 minutos, de penálti, Davidson, aos 65 e 80, Rochinha, aos 86, e Dodó, aos 90+1, que assim garantiu o sexto lugar e a Liga Europa, enquanto Licá faturou para os forasteiros, aos 72.

O ‘onze’ de Luís Castro passou a somar 49 pontos e ainda pode chegar ao quinto lugar, se na última ronda ganhar no reduto do Moreirense, que é quinto, com 52, mas não se inscreveu para as taças europeias, como o Desportivo das Aves na época passada.

Por seu lado, o Belenenses, que na última ronda tinha perdido por 8-1 na receção ao Sporting, somou o nono encontro consecutivo sem ganhar e a quarta derrota de ‘rajada’, caindo para o 10.º lugar, com 40 pontos.

Já o Vitória de Setúbal chegou ao intervalo a vencer por 2-0, graças aos golos marcados pelos avançados Allef, aos seis minutos, e Mendy, aos 16, mas os transmontanos reduziram na segunda parte, através do médio Bruno Gallo, aos 64, na marcação de uma grande penalidade.

O Setúbal, que quebrou uma série de quatro jogo sem ganhar, subiu à 13.ª posição e ficou a salvo da despromoção à II Liga, enquanto o Desportivo de Chaves continua no 16.º e antepenúltimo lugar, em igualdade pontual com o Tondela, 15.º classificado e primeira equipa acima da ‘zona vermelha’.

O primeiro critério de desempate na I Liga é ditado pela diferença entre golos marcados e sofridos até à 33.ª jornada, o que coloca o Chaves em desvantagem, mas na última ronda – na qual os dois clubes se vão defrontar – sobrepõe-se o confronto direto, que favorece os flavienses, uma vez que venceram na receção ao Tondela por 2-1.