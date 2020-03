Vodafone e Meo foram os operadores que mais clientes de TV por subscrição captaram em 2019

O número total de assinantes de televisão por distribuição cresceu 3,7%, para atingiu 4,1 milhões de subscritores, o que representa um crescimento líquido de 147 mil novos assinantes, de acordo com dados revelados pela Autoridade Nacional de Comunicações (Anacom) esta quinta-feira. A NOS registou a maior quota de mercado, mas foi a Vodafone e a Meo que mais assinantes angariaram em 2019, comparativamente 2018.

No último ano, a NOS fixou uma quota de mercado de 40,1%, seguindo-se a Meo, a Vodafone e a Nowo (39,6%; 16,3%; 3,9%, respetivamente). Ainda assim, em termos líquidos, foi a subsidiária da Altice Portugal e a Vodafone a captar mais clientes: a quota da Vodafone cresceu 1,1 pontos percentuais e a quota da Meo cresceu 0,4 pontos percentuais. face a 2018. Já a quota da NOS decresceu 0,4 pontos percentuais.

“O crescimento do serviço de televisão paga deveu-se exclusivamente às ofertas suportadas em fibra ótica, que registaram mais 285 mil assinantes em relação ao ano anterior, o que se traduz num aumento de 17,5%”, indicam os dados do regulador das comunicações.

As restantes tecnologias que permitem acesso à televisão por subscrição paga tiveram um comportamento negativo em 2019, baixando 20,2% no caso do ADSL, 6,9% no recurso a satélite – DTH e 0,7% na distribuição de TV por cabo.

“No final de 2019, cerca de 88% das famílias dispunham de TVS, mais 2,7 pontos percentuais do que no ano anterior”, indica a Anacom.