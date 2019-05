Volkswagen: com 30 mil exemplares para a Europa, ID.3 está quase esgotado em Portugal

A empresa alemã Volkswagen anunciou o seu novo modelo elétrico pertencente à linha ID, e que este já se encontra disponível para pré-reserva no site de cada país. Com 30 mil exemplares destinados ao mercado europeu, é difícil saber quantos têm como destino final Portugal mas a marca anunciou que dois terços já estão reservados.

O novo ID.3 First é uma edição especial mas conta com equipamento exclusivo e só está disponível para encomenda online. Este novo veículo 100% elétrico é o primeiro a ter um preço que se situa abaixo do limiar dos 30 mil euros, embora o depósito de reserva exija de um pagamento de mil euros.

Ainda assim, a novidade prende-se pelas três opções de bateria existentes, com autonomias que variam entre os 330 e 550 quilómetros. Embora a produção deste modelo só comece no final do presente ano, a marca estima que as primeiras unidades sejam entregues em meados de 2020.

“Com o início da pré-reserva europeia para o ID.3, concretizamos na Volkswagen a mobilidade elétrica para os nossos clientes”, explicou Jürgen Stackmann, membro do Conselho de Administração da Volkswagen.

“Com o ID.3 estamos a inaugurar a terceira fase de um importante capítulo na estratégia da história da nossa marca, depois do Carocha e do Golf. Com o ID.3, estamos a transformar e a adaptar o carro elétrico para a mobilidade em grande escala”, acrescentou Stackmann. “Inicialmente, iremos “eletrificar” a Europa com o ID.3 e, numa fase posterior, outras regiões com modelos elétricos adicionais da família ID, os quais irão ser lançados num futuro próximo”, afirmou.

A Volkswagen já fez saber que a produção deste veículos, na fábrica de Zwickau, será 100% livre em carbono em todos os componentes, incluindo as baterias. Segundo a empresa, toda a energia utilizada na fábrica vai ser proveniente de fontes renováveis, o que significa que se os proprietários apenas utilizarem recurso a estas fontes nos carregamentos, toda a vida do veículo será neutra em carbono.