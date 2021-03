Volkswagen vê ações valorizarem após apresentação de construção de seis gigafábricas

As ações da Volkswagen sobem há quatro dias, depois da fabricante alemã revelar os planos para seis novas fábricas de produção de células para baterias de veículos elétricos até 2030, indica a “Reuters”. Os investidores parecem estar satisfeitos com os planos futuros da Volkswagen com o intuito de destronar a Tesla no mercado elétrico.

Durante a sessão desta quinta-feira, 18 de março, as ações da Volkswagen AG valorizam 5,69% para 324,80 euros e as ações da Volkswagen AG Vz sobem 1,07% para 232,65 euros. No total da semana, e devido às quatro subidas consecutivas, as ações da fabricante aumentaram 27%.

Este aumento do valor das ações elevou também o valor de mercado da Volkswagen acima dos 134 mil milhões de euros. Atualmente a Volkswagen tornou-se a empresa de referência no índice bolsista DAX.

De relembrar que Portugal também está na corrida para receber uma das gigafábrica de produção de baterias. Também Espanha e França estão na corrida para receber uma destas fábricas da marca alemã.