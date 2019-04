Volume de negócios na indústria diminuiu 1,0% em fevereiro

Em termos homólogos e nominais, o Índice de Volume de Negócios na Indústria passou de um crescimento de 2,4% em janeiro para uma redução de 1,0% em fevereiro. O índice relativo ao mercado nacional diminuiu 2,7%, após o aumento de 2,4% no mês anterior, enquanto o do mercado externo aumentou 1,2% (2,4% em janeiro), revela o Instituto Nacional de Estatística esta terça-feira.

Já os índices de emprego, de remunerações e de horas trabalhadas registaram aumentos homólogos de 1,4%, 3,2% e 4,8%, respetivamente (1,5%, 3,8% e 0,8% no mês anterior).

Por sua vez, o índice de volume de negócios na indústria verificou uma redução homóloga nominal de 1,0% em fevereiro, face ao crescimento de 2,4% verificado no mês anterior. Sem contar com o setor da energia, este índice reduziu em 0,3 pontos percentuais (p.p.) para 1,9% em fevereiro.

No mercado nacional, o índice de vendas na indústria registou uma redução homóloga de 2,7% em fevereiro, após o aumento de 2,4% verificado no mês de janeiro. O setor da Energia foi aquele que contribuiu de forma mais negativa com uma variação de 3,1 p.p., em resultado da diminuição de 8,7%, quando no mês anterior tinha crescido 4,9%.

No que diz respeito ao mercado externo, o índice de vendas na indústria apresentou uma quebra 1,2 p.p., para 1,2% em fevereiro. Também aqui, a área da Energia contribuiu de forma negativa com 1,7 p.p., originado pela variação homóloga de -19,2% (-7,5% em janeiro).