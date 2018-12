Volume de negócios nos serviços aumentaram 4,8% no mês de outubro

O volume de negócios nos serviços cresceu 4,8% no mês de outubro, sendo em termos homólogos um resultado inferior em 0,2 pontos percentuais (p.p.) ao registado no mês anterior, segundo os dados revelados pelo Instituto Nacional de Estatística (INE) esta quarta-feira.

Em relação aos índices de emprego, remunerações brutas e horas trabalhadas ajustado de efeitos de calendário, registaram-se variações homólogas de 1,5%, 3,0% e 1,4%, respetivamente (1,6%, 4,2% e -0,1%, respetivamente no mês de setembro).

No que diz respeito ao volume de negócios o abrandamento do índice agregado foi influenciado em boa parte pela secção de Comércio por grosso; reparação de veículos automóveis e motociclos, que passaram de um crescimento de 5,8% em setembro para 5,1% em outubro, contribuindo com 2,9 p.p. para a variação do índice total (3,2 p.p. no mês anterior).

Nos setores do Alojamento, restauração e similares registou-se uma desaceleração de 1,4 p.p., fixando-se a variação homóloga em 3,8% em outubro, enquanto nos Transportes e armazenagem apresentaram o segundo contributo mais elevado (0,5 p.p.), derivado de um aumento de 3,4% (3,3% em setembro).

Emprego

Em termos homólogos verificou-se um aumento de 1,5% em outubro (1,6% no mês anterior). A variação mensal do índice de emprego foi -0,2%, comparado com os 0,8% de setembro. Em relação ao ano passado, estas taxas foram de -0,1% e 0,7%, respetivamente.

Remunerações

O índice de remunerações efetivamente pagas registou em termos homólogos um aumento de 3,0%, inferior em 1,2 p.p. ao resultado observado no mês precedente. Face ao mês de setembro, o índice de remunerações verificou uma variação de -0,3% em outubro (0,9% em igual período do ano de 2017).

Horas Trabalhadas

Este índice medido pelo número de horas trabalhadas ajustado dos efeitos de calendário, teve um crescimento homólogo de 1,4% (variação de -0,1% em setembro). A nível mensal a variação do índice de volume de trabalho foi de 2,5% (1,0% ao registado em outubro do ano anterior).