Volvo chega ao mercado elétrico em 2020. E quer competir com o Tesla Model 3

Foi com uma onda baseada na sustentabilidade que o primeiro Volvo elétrico foi apresentado. Sem deslocações aéreas ou com qualquer gasto de combustível, a Volvo apresentou o Polestar 2, o primeiro modelo 100% elétrico, exclusivamente via online.

Apresentado ao mundo automobilístico através de um ecrã, o Polestar 2 tem como objetivo derrotar o Tesla Model 3 nas vendas. “O primeiro carro elétrico que estará no mercado para competir diretamente com o Tesla Model 3″, foi assim anunciado na quarta-feira.

O modelo de cinco portas chega aos 100 em 4,7 segundos, e isto devido aos dois motores elétricos que garantem a potência de 408 cavalos (300 kW) e mais de 600 Nm de torque, além da tração integral. A bateria de 78 kWh significa que a autonomia ronda os 500 quilómetros.

Thomas Ingenlath, presidente da Polestar, sublinhou no seu discurso que “todo o design e engenharia que o rodeiam foram criados com paixão e dedicação. Como uma marca de performance elétrica que somos, e que irá, nos anos vindouros, lançar uma nova gama de automóveis, a Polestar está determinada em contribuir para uma mudança no ar que respiramos”.

Este primeiro veículo 100% elétrico da Volvo apresenta duas novidades: o assistente Android e a plataforma Compact Modular Architecture (CMA).



O assistente Android é totalmente integrado, o que faz com que o utilizador consiga interagir com as funcionalidades presentes no veículo. O controlo de voz e o painel touchscreen de 11 polegadas alegram a interação do condutor com a máquina. A tecnologia ‘Phone-as-Key’ promete uma partilha entre carros e uma experiência mais integrada, tendo todos os serviços da Polestar ligados. Esta evolução tecnológica deteta o condutor quando este se aproxima do carro.

Apesar de o Polestar 2 já ter sido apresentado oficialmente e já de vários mercados terem garantido este carro, ainda não existem datas para a sua comercialização. Sabe-se apenas que o preço base será de 39.900 euros, embora no início a marca lance a versão totalmente equipada no valor de 59.900 euros. Esta estratégia é bastante semelhante à da Tesla no Model 3, quando anunciou que iria produzir estes modelos a um preço mais acessível, embora ainda não o tenha feito.

O veículo já pode ser pré-encomendo no site da marca e a produção deste novo modelo só vai arrancar no início de 2020 na China.