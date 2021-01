Wall Street abre com sentimento negativo provocado pela eficácia das vacinas

A Bolsa de Nova Iorque abriu a sessão desta sexta-feira em terreno negativo devido à eficácia demonstrada pela vacina da Johnson & Johnson e da Novavax.

No início da sessão, o S&P 500 cai 0,76%, para 3,758.50 pontos, o tecnológico Nasdaq desvaloriza 0,46%, para 13,275.45 pontos, e o industrial Dow Jones desce 0,86%, para 30,339.45 pontos.

As ações da Johnson & Johnson caíram 3,9% depois da farmacêutica revelar que a sua vacina de dose única indicou uma taxa de eficácia de 66% na prevenção de Covid-19 nos Estados Unidos, ao invés da Novavax cujos resultados revelaram uma eficácia de 89%, após os ensaios realizados no Reino Unido.

Estes resultados comparam com o limite elevado estabelecido pelas duas vacinas autorizadas da Pfizer / BioNTech e Moderna, que foram cerca de 95% eficazes na prevenção de doenças sintomáticas em ensaios principais quando administradas em duas doses.

Os primeiros casos conhecidos nos EUA da variante Covid-19 da África do Sul, considerada parcialmente resistente às vacinas e tratamentos com anticorpos atuais, foram detectados em dois pacientes da Carolina do Sul na quinta-feira.

No mercado empresarial, as ações da Apple, Amazon, Microsoft, Facebook, Netflix, Tesla e Alphabet caíram entre 0,5% e 1,2%.

“Hoje voltam a registar-se fenómenos de short squeeze, que levam a um arranque em alta expressiva de títulos como Gamestop, Express ou AMC. Empresas ligadas à bitcoin, como Marathon Patent ou Riot também estão a ser impulsionadas pela valorização da moeda virtual”, refere o analista de mercados do Millenium investment banking Ramiro Loureiro.