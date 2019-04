Wall Street abre em terreno negativo pressionada pela Google

Os principais índices de Wall Street abriram a sessão desta terça-feira, a negociar no vermelho com os investidores a analisarem diversos relatórios de lucros, que se esperam ao longo dia, ao mesmo tempo que a queda nas ações da Alphabet pesaram sobre o Nasdaq.

O tecnológico abriu a sessão a desvalorizar 0,65%, para 8.109,37 pontos. O S&P 500 cai 0,30%, para 2.933,86 pontos e só o industrial Dow Jones negoceia no verde, crescendo 0,03%, para 26.562,22 pontos.

A Alphabet caiu 8% no pré-mercado, depois de a empresa ter registado o crescimento de receita mais baixo em três anos, enquanto as ações da Apple caíram 0,6%.

Com os ganhos agora em pleno andamento, os analistas esperam que os lucros das empresas do S&P 500 caiam 0,2% no primeiro trimestre, uma melhora acentuada em relação à queda de 2% estimada no início do mês, segundo dados do Refinitiv.

A General Electric subiu 7,9% após o lucro do primeiro trimestre do conglomerado industrial.

No radar dos analistas está o Fed, que dá início a uma reunião de dois dias no final da qual uma decisão sobre as taxas de juros será anunciada.