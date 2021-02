Wall Street abre mista após entrave ao aumento do salário mínimo nos Estados Unidos

A bolsa de Nova Iorque iniciou a sessão desta sexta-feira, a última da semana, sem tendência definida. Os mercados financeiros norte-americanos negoceiam mistos, num contexto político-económico marcado por um travão ao aumento do salário mínimo nos Estados Unidos.

Em Wall Street, o índice industrial Dow Jones perde 0,28% para 31.313,29 pontos, enquanto o financeiro S&P 500 sobe 0,38% para os 3.843,80 pontos. Já o Nasdaq soma 1,09% para os 13.261,87 pontos. Já o Russell 2000 valoriza 0,46% para os 2.214,15 pontos.

Ramiro Loureiro, trader do Millennium bcp, destaca que a proposta de subida do salário mínimo para 15 dólares por hora terá de ser retirado do projeto de lei referente ao pacote de ajuda de 1,9 biliões de dólares.

“É que a senadora Elizabeth MacDonough considera que a proposta de alteração do salário não tem impacto fiscal suficiente em relação ao seu impacto económico para ser qualificada para justificar a aplicação do procedimento que permitiria aos Democratas a aprovação rápida do plano. O presidente Joe Biden terá ficado desapontado com o resultado, mas pede ao Congresso uma rápida resposta na aprovação do pacote de estímulos e vai procurar outras vias para o aumento dos salários”, refere o analista.

As tecnológicas sobressaem devido à publicação de contas do quarto trimestre. É o caso da Salesforce, que reportou uma subida homóloga de 20% nas receitas, para 5,82 mil milhões de dólares, que se fixou acima nas estimativas dos analistas. No entanto, as ações da empresa especializada em software CRM (Customer Relationship Management) caem 2,28% para 225,81 dólares, porque as previsões de ganhos para o ano ficaram aquém, nomeadamente devido às implicações da compra da Slack.

O mesmo se passa com a plataforma de moda luxuosa Farfetch, que apresentou pela primeira vez rentabilidade operacional. Os resultados foram acima do esperado pelo mercado, mas os títulos deslizam agora 1,91% para 62,59 dólares, pois também os prejuízos subiram para mais de 3 mil milhões de dólares, devido à valorização de 500% das ações.

Por outro lado, a Beyond Meat – a marca que revolucionou a indústria ao criar alimentos vegan com sabor a carne – está a disparar 2,96% para 148 dólares, depois de ter anunciado um importante acordo com a McDonald’s e a Yum!Brands. “A Monster Beverage também se mostra animada. Já a Foot Locker recua após divulgação de contas”, aponta ainda Ramiro Loureiro.

Nas matérias-primas, o valor do ‘ouro negro’ está a cair mais de 1%. O preço do petróleo WTI, produzido no Texas, perde 1,70% para os 62,46 dólares por barril, enquanto a cotação do barril de Brent está a desvalorizar 1,35% para os 65,22 dólares.

Quanto ao mercado cambial, o euro desvaloriza 0,39% face ao dólar, para os 1,2128 dólares, enquanto a libra esterlina recua 0,46% face à moeda dos Estados Unidos, para os 1,2128 dólares.