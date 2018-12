Wall Street animada mas cautelosa com as negociações comerciais entre os EUA e a China

Avanços nas negociações comerciais entre os Estados Unidos e a China continuam a animar os investidores e Wall Street segue no “verde”, à semelhança do que aconteceu na sessão de ontem, quarta-feira, em especial o S&P 500 que registou a maior subida nos últimos 10 dias. Mas

O pre-market deu boas indicações e, com efeito, os três principais índices da bolsa de Nova Iorque abriram a negociar em terreno positivo. O S&P sobre 0,40% para 2.661,59 pontos, o tecnológico Nasdaq valoriza 0,47% para 6.596,06 pontos e o industrial Dow Jones ganha 0,36% para 24.614,45 pontos.

No início de dezembro os EUA e a China acordaram um período de tréguas de 90 dias, durante os quais as duas maiores potências económicas vão negociar as relações comerciais entre os dois países.

Na quarta-feira, Xi Jiping anunciou começar a aumentar as importações de produtos agrícolas norte-americanas, com os investidores a ficarem mais animados com o anúncio da maior compra de rebentos de soja norte-americanos por parte do Estado chinês.

No entanto, apesar de já não se encontrar detida em Vancouver, no Canadá, a CFO da Huawei, Meng Wanzhou, o incidente da detenção pode ter deixado “cicatrizes” por sarar entre os EUA e a China. O ceticismo vai pairar sobre os mercados até à conclusão das negociações comerciais.

Nas matérias-primas, o petróleo está a desvalorizar e está a negociar abaixo dos 60 dólares. O Brent, preço de referência mundial e para o mercado europeu, está a ceder 0,28%, para 59,98 dólares. Por sua vez, o West Texas Intermediate, referência para o mercado norte-americano, está a perder 0,47%, para 50,91 dólares.

(em atualização)