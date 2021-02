Wall Street arranca em baixa com GameStop a subir mais 20%

Os principais índices bolsistas abriram a sessão desta quinta-feira em baixa ligeira, indo em linha a tendência das aberturas de mercado assistas durante esta semana, desta vez, motivado pela subida das yields norte-americanas.

Assim, o Dow Jones arrancou esta tarde a desvalorizar 0,01% para 31,958.27 pontos, enquanto que o S&P 500 desliza 0,11% para 3,921.28 pontos. As praças tecnológicas também abriram no ‘vermelho’: o Nasdaq 100 desvalorizou 0,31 % para 13,260.45 pontos e por sua vez o Nasdaq Composite desvalorizou 0,20% para 13,568.80 pontos.

“No plano macroeconómico chegou a indicação de que a economia norte-americana terá crescido 4,1% no 4.ºtrimestre de 2020, ligeiramente aquém do indicado preliminarmente. As encomendas de bens duradouros nos EUA registaram um aumento superior ao previsto no mês de janeiro, ainda que as de equipamentos, um barómetro de sentimento empresarial, tenham desiludido”, refere Ramiro Loureiro, analista de mercados do BCP investment banking.

Destaque para a GameStop que arrancou a sessão desta tarde a subir mais de 23,19% para 112.98 dólares, depois de no fecho de ontem ter encerrado a saltar mais de 100%.

Esta situação seguiu-se à divulgação na terça-feira da demissão do seu diretor financeiro, Jim Bell, que, contudo, segundo a GameStop, não é motivada por “um desacordo sobre qualquer assunto relacionado com as atividades, os regulamentos ou as práticas da empresa”, como comunicado à entidade reguladora do mercado de capitais (SEC, na sigla em Inglês). Jim Bell vai sair do cargo a 26 de março.

Porém, o sítio Business Insider, que cita fontes conhecedoras do processo, Bell teria sido “colocado à porta” pelo acionista-ativista Ryan Cohen, que entrou recentemente no capital e na administração da empresa.

A Tesla volta a tombar depois da “Bloomberg” ter noticiado que a produção de carros elétricos na fábrica na Califórnia foi suspensa.Assim, a empresa de Elon Musk recua mais de 1% para 733.93 dólares.

No seio empresarial L Brands (8%), Wayfair (12%), Moderna (8%) e Apache (3%) reagem positivamente após apresentação de contas. Já a Best Buy(-2,70%), Domino’s Pizza (-0,80%), Teladoc (-3%) e Nvidia (-2,66%) mostram comportamento negativo.